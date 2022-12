Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan, una dintre cele mai apreciate artiste din Romania este singura de ceva vreme. Aceasta le pune pe fetițele sale, Ella și Clara pe primul loc in viața sa și considera ca un viitor partener trebuie sa fie un exemplu pentru micuțe.

- Problemele se țin lanț de Dana Marijuana, iar aceasta are, din nou, probleme financiare destul de serioase. Dupa ce a trecut prin mai multe scandaluri, vedeta este acum obligata sa renunțe la singurul venit pe care il are. Iata despre ce este vorba, dar și ce are in plan cantareața sa faca pentru bani!

- Cu toții știm ca Bianca Rus nu este intr-o relație. Cu toate astea, vedeta a marturisit ca vrea sa se casatoreasca, in exclusivitate pentru Antena Stars. A dezvaluit și ce pretenții are de la viitorul ei partener. Ce codiții trebuie sa indeplineasca barbatul care vrea sa o ceara in casatorie.

- Daniela Coteanu, alias Marijuana (42 de ani) se pregatește sa spuna ”DA” in fața starii civile. Click! a aflat ca artista urmeaza sa se casatoreasca. Cantareața este indragostita lulea de doua luni, iar noul partener de viața a facut-o sa accepte și cererea in casatorie. Click! a stat de vorba cu Dana…

- In urma cu șapte luni, Dana Marijuana declara ca zilele sale nu mai au culoare, asta dupa ce fostul iubit, sportivul Daniel Burlacu, in varsta de 49 de ani, a murit dupa ce a alunecat de pe o scara.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Dana Marijuana a marturisit ca și-a facut un nou iubit, dupa moartea fostului partener. De cat timp are artista o relație. A dezvaluit cum l-a cunoscut pe barbatul alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste. Cu ce se ocupa acesta.

- Mellina este una dintre cele mai apreciate cantarețe de la noi din țara. Chiar daca se bucura de succes pe plan profesional, artista nu este la fel de implinita și pe plan sentimental. Aceasta a intampinat dificultați in relațiile din tercut, motiv pentru care acum nu iși mai expune viața privata atat…

- Delia Matache este una dintre cele mai cunoscute, titrate și populare artiste din Romania. Solista se bucura de o cariera fulminanta de mai bine de 20 de ani in industria muzicala autohtona și este casatorita cu afaceristul Razvan Munteanu de 10 ani de zile. Cu toate acestea, lumea pare sa fi uitat…