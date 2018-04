Stiri pe aceeasi tema

- Allview va lansa un telefon ieftin pe care va rula Android Go. Aplicațiile preinstalate sunt concepute sa ruleze mai rapid și sa ocupe mai puțina memorie interna. Allview, brandul romanesc de telefoane și tablete controlat de compania Visual Fan, va lansa la sfarșitul lui aprilie primul telefon cu sistemul…

- Ana Maria Mocanu a disparut din lumina reflectoarelor dupa e s-a retras din televiziune, dar focoasa șantena face in continuare ravagii cu formele ei. Recent, fosta asistenta tv a publicat un videoclip de la un salon de infrumusețare, acolo unde s-a dus pentru a se epila. Vedeta s-a lasat filmata dezbracandu-se…

- Celebrul actor Ewan McGregor s-a despartit, anul trecut, de Eve Mavrakis dupa un mariaj de 22 de ani. Cei doi au impreuna 4 copii: Clara, Anouk, Esther Rose si Jamyan. Scotianul avea o relație cu Mary Elizabeth Winstead, partenera lui din serialul Fargo. Legatura lor nu a durat, insa, prea mult. Recent,…

- Mihai Bendeac și Delia au o relație frumoasa de prietenie și obișnuiesc sa se tachineze, constant, pe conturile personale de socializare. Recent, actorul a urcat o fotografie in care apare alaturi de cantareața. In dreptul imaginii, a scris și un mesaj plin de umor, in stilul sau caracteristic. „Pe…

- Mihaela Radulescu si Felix Baumgartner formeaza un cuplu din 2014, sunt foarte fericiti impreuna, asta desi au o relatie la distanta. Diva traieste la Monaco cu fiul ei, iar parasutistul austriac are o casa in Elvetia. Recent, prezentatoarea TV a vorbit despre casatoria cu cel care ii este alaturi de…