- Recent s-a zvonit ca Andrei Ștefanescu și Antonia, fosta lui soție, s-au impacat. Prezentatorul de Antena Stars face primele declarații despre speculațiile din ultima perioada.In anul 2020, Andrei Ștefanescu și Antonia anunțau ca au divorțat. Cei doi au ramas in relații foarte bune de dragul baiețelului…

- Alina Sorescu a fost foarte ocupata din punct de vedere profesional in aceasta perioada. Cantareața a muncit mult, a aparut in multe emisiuni de televiziune de Craciun. A lipsit insa tradiționala poza de Craciun alaturi de familie, alaturi de soțul Alexandru Ciucu și de fiicele lor. De o buna perioada…

- Neta Soare, una dintre cel mai indragite interprete de muzica populara, a trecut prin cele mai grele momente din viața sa, dupa ce soțul ei a murit. Partenerul de viața al cantareței a decedat la scurt timp dupa ce a fost diagnosticat cu o raceala puternica, care din pacate i-a fost fatala. In exclusivitate…

- Dupa 12 ani de casnicie, Paula Chirila și Marius Aciu au decis sa puna punct. La 4 ani de la divorț, prezentatoarea de la „Xtra Night Show” a vorbit intr-un interviu pentru Revista VIVA! despre relația pe care o are in prezent cu fostul soț, iar anunțul ei a surprins pe multa lume. Nimeni nu se aștepta…

- Dana Coteanu, cunoscuta sub numele de scena de Dana Marijuana, a ramas din nou singura, dupa ce s-a desparțit de partenerul de viața, cel alaturi de care iși creștea cele doua fetițe. Artista a divorțat de Sebastian Calu, barbatul alaturi de care are o fetița, in urma cu cațiva ani. ,,Oficial m-am desparțit…

- Dana Coteanu, cunoscuta sub numele de scena de Dana Marijuana, trece din nou printr-o desparțire. Cantareața de Hip-Hop a facut anunțul desparțirii de partenerui ei de viața pe rețelele de socializare, In urma cu puțin timp, vedeta spunea ca și-a gasit liniștea in brațele noului iubit, dupa ce a trecut…

- In varsta de 37 de ani, Celia și-a anunțat retragerea din muzica. Cantareața se va dedica de acum inainte familiei sale, soțului care ii e mereu alaturi. In curand, ea va deveni mama pentru a doua oara. Mulți ani de zile, Celia a lansat hit dupa hit. De o buna perioada de timp, ea a decis sa ia o pauza…

- Lumea showbiz-ului romanesc a fost zguduita in urma cu ceva timp din cauza faptul ca celebrul fotbalist, Cristian Daminuța, anunțase ca va divorța de soția și mama copilului sau, Madalina. Insa, cu toate acestea, cei doi și-au mai acordat o șansa și au decis sa mearga inainte in viața tot impreuna.…