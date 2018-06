Dana Marijuana si-a deschis sufletul in fata admiratorilor si a vorbit despre trecutul tumultos, dar si despre planurile de viitor. „Nu mai vreau nimic cu acte. Cel mai urat dintr-o casnicie este divortul. Sa ajungi sa te razboiesti cu persoana iubita. Nu din cauza stupefiantelor am intrat in spital. O sa scriu o carte, sa […] The post Dana Marijuana a ramas singura cu doi copii! Artista a vorbit despre cea mai neagra perioada din viața ei. „Au crezut ca ma sinucid!” appeared first on Cancan.ro .