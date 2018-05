Dana Marijuana a ascuns faptul ca tatal sau a murit in urma cu un an! Dana Coteanu, cunoscuta ca Marijuana, a suferit enorm in urma cu un an, dar nu a dorit sa dezvaluie nimanui marea sa durere. Tatal ei, Ion Coteanu, s-a stins din viata. El suferea de grave probleme cardiace si se lupta […] The post Dana Marijuana a ascuns faptul ca tatal sau a murit in urma cu un an! Motivul pentru care nu a vrut sa se stie appeared first on Cancan.ro .