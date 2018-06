Dana Mariajuana a intampinat mai multe greutați de-a lungul timpului, cea mai recenta perioada neagra din viața ei a fost cand i-a murit tatal. Vedeta a recunoscut ca are probleme de sanatate, a ajuns chiar și la psihiatru și urmeaza un tratament lunar, care o liniștește. “M-a ajutat familia, am ajuns si la un psihiatru […] The post Dana Mariajuana are probleme de sanatate! Primele declarații ale vedetei: “Am ajuns la psihiatru, fac tratament“ appeared first on Cancan.ro .