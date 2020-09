Stiri pe aceeasi tema

- Dana, femeia din satul Boteni, județul Dambovița, care susține ca a fost agresata de vecin, a refacut intreg filmul presupusei tentative de viol. Aceasta a povestit pas cu pas scenele de groaza prin care a trecut in timp ce se uita liniștita, pe tableta, la filmele indiene.

- Dupa ce Dana și-a povestit drama la „Acces Direct”, spunand ca a fost la un pas sa fie violata de un vecin, acesta a avut și el dreptul la replica. Valentin ii aduce acuzații grave concubinului femeii, spunand ca l-a batut impreuna cu alți indivizi. Ba mai mult, presupusul agresor ar fi avut o relație…

- Ziarul Unirea FOTO| ACCIDENT rutier pe autostrada A1 Sibiu-Sebeș: O femeie ranita dupa ce o șoferița a intrat cu mașina intr-un parapet Un accident rutier s-a petrecut vineri, in jurul orei 15.40 pe autostrada A1, la ieșirea din Cristian spre Sibiu, pe sensul de mers Sebeș -Sibiu. Din primele cercetati…

- O femeie din Șoimuș s-a trezit in casa cu vecinul care o amenința cu acte de violența. Dar iata ce spun polițiștii ajunși la fața locului: „La data de 04.08.2020, in jurul orei 23:55, polițiștii Secției de Poliție Rurala Șoimuș au fost sesizați de o femeie de 44 de ani, despre faptul ca,…

- O femeie din Șoimuș s-a trezit in casa cu vecinul care o amenința cu acte de violența. Dar iata ce spun polițiștii ajunși la fața locului: „La data de 04.08.2020, in jurul orei 23:55, polițiștii Secției de Poliție Rurala Șoimuș au fost sesizați de o femeie de 44 de ani, despre faptul ca,…

- In Argeș, verificarile in mijloacele de transport in comun, in complexele comerciale și in zonele aglomerate continua. Astfel, polițiștii, jandarmii, polițiștii locali și pompierii argeșeni au verificat respectarea prevederilor Legii 55/2020, privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor…

- Caz șocant in comuna Iedera. O femeie in varsta de 71 de ani a fost reținuta dupa ce l-a atacat Post-ul DAMBOVIȚA: O femeie și-a incendiat fratele pentru o moștenire apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Veștile sunt destul de triste privind statisticile COVID-19 la nivelul județului Dambovița. In aceasta dimineața, a fost inregistrat un nou deces COVID-19 . Este vorba despre o femeie confirmata cu COVID-19, din comuna dambovițeana Nucet. Femeia a fost confirmata cu COVID-19 iar starea de sanatate s-a…