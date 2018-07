Dana Deac este una dintre vedetele de televiziune care a avut curajul sa vorbeasca deschis despre cancer, boala cu care se tot lupta de zece ani. Deși fusese operata, boala a recidivate nu o data, de cinci ori. La finalul anului trecut, Dana Deac s-a supus unui tratament extrem de dur, in Turcia, iar luna […] The post Dana Deac se lupta a cincea oara cu cancerul: “In august trebuie sa merg urgent in Turcia“ appeared first on Cancan.ro .