Stiri pe aceeasi tema

- Teo Trandafir nu a fost invitata la nunta lui Razvan Simion, eveniment care a avut loc sambata, 8 iunie. Vedeta și prezentatorul s-au și vazut recent, el a fost invitat la podcastul ei, unde a facut dezvaluiri despre cariera și viața personala. In weekend, Razvan Simion și Daliana Raducan s-au casatorit…

- Dan Podaru, candidatul la Primaria Sectorului 1 din partea Partidului Ecologist Roman, susține ca Clotilde Aramand nu mai știe de unde sa atraga voturi așa ca recurge la manipularea elevilor de liceu.

- A fost show la Romania TV! Cristian Popescu Piedone a intrat in direct, in mod neașteptat, in timp ce in platou se aflau Dana Budeanu și moderatorul Victor Ciutacu. Dupa ce Budeanu a comentat ironic faptul ca ar vrea ca in continuare Capitala și Sectorul 1 sa fie conduse de Nicușor Dan și respectiv…

- Candidatul PSD-PNL la Primaria Sectorului 1, George Tuta, incepe 'razboiul' cu Clotilde Armand: Incepem sa reconstruim capitala CapitaleiCandidatul PSD – PNL la Primaria Sectorului 1, George Tuta, si-a depus candidatura, duminica, la Biroul Electoral si a anuntat ca trebuie sa inceapa „reconstruirea…

- Deși este ”penala”, conform standardelor promovate chiar de propriul partid (USR), Clotilde Armand nu renunța la candidatura pentru Primaria Sectorului 1. Edilul a fost trimis in judecata chiar in ziua in care și-a despus candidatura pentru un nou mandat. De la ”fara penali in funcții publice”, la ”penalii…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a fost trimisa de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1in judecata fix in ziua in care iși depune candidatura pentru un nou mandat. Procurorii acuza ca primarul a semnat o dispoziție prin care s-a numit managerul unui proiect pe fonduri europene și a…

- Apartamentele situate in vestul Bucureștiului au fost, in luna aprilie, cele mai cautate de catre chiriași, arata datele Imobiliare.ro. Mii de persoane care au vrut sa se mute cu chirie s-au orientat catre aceasta parte a Capitalei, deși cele mai ieftine chirii raman cele din sud. Cei mai mulți potențiali…

- Cristian Popescu Piedone are liber sa candideze la Primaria Capitalei. Asa a decis Judecatoria Sectorului 2. Magistratii au analizat contestatia depusa de un barbat. Acesta sustinea ca Piedone nu locuiește in Capitala, ci intr-o comuna din apropiere, deci nu ar avea voie sa spere ca ar putea deveni…