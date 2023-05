Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al III-lea si-a facut aparitia la balconul Palatului Buckingham impreuna cu sotia sa, regina Camilla, mostenitorul tronului, printul William, si alti membri de rang inalt ai familiei regale, dar printul Harry, fiul cel mic al regelui, a fost absent, informeaza Agerpres. CITESTE SI…

- Seful Grupului Wagner, Evgheni Prigojin, a multumit sambata liderului cecen Ramzan Kadirov, pentru oferta acestuia de a ocupa, incepand de miercuri, pozitiile detinute in prezent de luptatorii "wagneriti" in orasul ucrainean Bahmut si a dat asigurari ca negociaza deja cu reprezentantii trupelor cecene…

- Mii de cehi au manifestat, duminica, in piata centrala din Praga, cerand demisia guvernului, in contextul inflatiei ridicate si al preturilor mari la energie, relateaza Reuters.Protestul s-a numit “Cehia impotriva saraciei” si a fost organizat de partidul PRO, care nu este reprezentat in parlament…

- Ministrul Transporturilor și prim-vicepreședintele PSD a declarat miercuri, 5 aprilie, la Digi24, ca se bucura ca USR scade in sondajele pe care le-a vazut, dar s-a aratat ingrijorat ca partidul condus de George Simion are „o anumita creștere”. Sorin Grindeanu nu a negat ca ar putea prelua șefia Camerei…

- Fermierii din nordul Belgiei și-au adus tractoarele in mijlocul Bruxelles-ului, pentru a protesta in fața Guvernului. Strazile au fost luate cu asalt de aproximativ 2.700 de tractoare, iar circulația a fost blocata. Fermierii din regiunea Flandra, situata in nordul țarii, și-au aratat nemulțumirile…

- Seful grupului rus de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a postat joi o inregistrare video in care pot fi vazuti combatanti ai sai luptand intr-o zona despre care el sustine ca este aproape de centrul orasului Bahmut.

- Ramzan Kadirov, liderul regiunii ruse Cecenia, spune duminica, intr-o postare pe Telegram, ca intentioneaza sa-si infiinteze propria companie militara privata dupa modelul grupului Wagner deținut de Evgheni Prigojin, relateaza Reuters, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

