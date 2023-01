Dana Budeanu: Rusia poate să se supere şi pe ăştia care îi ajută şi îi spijină pe ucraineni Dana Budeanu, care, mai nou este și analist de politica și economie internaționala dezvaluit scenariul pentru 2023 despre razboiul din Ucraina. ”Ce m-a enevat foarte rau la sfarsitul anului trecut si nu am vrut sa ies pe acest subiect. Eu nu am iesit in 2022 pe mascarada conflictului militar din Ucraina, este parerea mea personala. Este o parere formata in urma a tot ceea ce am studiat si citit, nu in ultimii ani, ci in zeci de ani si chiar in aceasta seara urmeaza sa va spun ceva ce nu a fost inca spus. Spun eu astazi ca sa se stea pe liniste pentru ca mascarada va continua si in 2023. Va spun… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

