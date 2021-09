Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) vine cu precizari referitoare la unele informații de tip fake news lansate in spațiul public de Dana Budeanu. „La Floreasca, la ATI, atentie populatie, joi, la inchiderea zilei, 11 internati, dintre care 7 dublu vaccinati”, a spus Dana Budeanu. „Cele prezentate de persoana amintita anterior se inscriu in spectrul informatiilor false”, a reacționat DSU. „Cu privire la materialul video aparut astazi, 20 septembrie 2021, in spatiul public: Ca urmare a unor informatii diseminate opiniei publice astazi, 20 septembrie 2021, de catre Dana Budeanu, intr-un…