Stiri pe aceeasi tema

- Dana Budeanu l-a numit pe Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, ca fiind "singurul barbat din Romania care știe sa poarte costume de mafiot". Dana Budeanu a recidivat. Scandal imens cu o mare vedeta a Romaniei: "E un dezastru!" "Ba, daca nici Gigi n-are costume, nu mai are nimeni!…

- Designerul vestimentar Dana Budeanu, recent concediata de la Pro TV pentru un mesaj dur prin care ataca un ONG, a publicat pe contul sau de Instagram un clip in care vorbea despre vestimentația barbaților din spațiul public romanesc. Acesta l-a numit pe Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, drept…

- Ozana Barabancea și-a schimbat și stilul vestimentar dupa ce a slabit considerabil, dar se pare ca acesta nu este apreciat de Dana Budeanu. Criticul de moda nu s-a abținut deloc și a desfiintat-o pe vedeta. "E un dezastru, nu știu ce e acolo. N-am ce sa spun, vorbește poza. Ciudat nu inseamna…

- Dana Budeanu și-a reluat o rubrica mai veche, pe care o realiza in cadrul unei emisiuni de la PRO TV și a inceput sa transmita pe YouTube. Intr-o prima astfel de ediție, a vorbit despre o vestimentație purtata de catre fostul jurnalist de la Realitatea TV. Dana Budeanu, prima reactie dupa…

- Previziunile groaznice au fost facute de peste 11.000 de cercetatori. "Declaram clar și fara niciun dubiu ca planeta Pamant se confrunta cu o urgența climatica. Pentru a ne asigura ca vom avea un viitor sustenabil, trebuie sa schimbam modul in care traim. Avem nevoie de transformari majore in modul…

- Leonard Doroftei și-a vandut casa din Ploiești și a inceput noua viața la Montreal. "E important ca am un job aici. Fac exact ceea ce imi place. Locuiesc la o strada distanța de cel mai bun prieten al meu, Adrain Diaconu. Am și dat 15 kilograme jos de cand am venit in Canada. Acum lucrez la…

- Cei care nu au plecat in vacanta pana acum in destinatii calde, o pot face inca prin intermediul agentiei de turism Mara International Tour Baia Mare. Printre locatiile in care mai exista locuri se numara Antalya, Egipt sau Tunisia. De asemenea, statiunile balneoclimaterice din Romania sunt o alta varianta.…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan susține vineri, pe Facebook, ca președintele Klaus Iohannis este „extrem de elegant”, dupa ce a declarat ca, in ciuda faptului ca in ultima perioada romanii au invatat sa protesteze, guvernantii nu au invatat sa se poarte frumos. Rareș Bogdan avertizeaza ca…