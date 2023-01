Stiri pe aceeasi tema

Aderarea Romaniei la spatiul Schengen nu este un cadou politic pentru guvernantii din Romania, ci un drept al cetatenilor romani garantat de tratatele Uniunii Europene, afirma fostul premier Ludovic Orban.

Ambasada Romaniei la Viena a publicat, marți, pe Facebook, scrisoarea pe care Emil Hurezeanu i-a adresat-o, la 25 noiembrie, președintelui federal Alexander Van der Bellen, in contextul anunțurilor oficialilor austrieci ca se vor opune aderarii Romaniei la Spațiul Schengen. „Urmarim de cateva zile cu…

Chiar daca autoritațile dau asigurari ca este foarte puțin probabil ca in Romania sa asistam la un blackout, romanii prevazatori din fire au inceput sa cumpere generatoare de curent pentru orice eventualitate. Cererea este așa de mare ca aproape nu se mai gasesc generatoare de puteri mici sau medii,…

Un politician american nascut in Romania, Ben Toma, a fost ales presedinte al Camerei Reprezentantilor din statul Arizona. Cetatean american, nascut la Cluj -Napoca, Toma este reprezentant republican in Camera Reprezentantilor din Arizona din anul 2017, iar in actuala 55-a legislatura a ocupat functia…

Președintele Klaus Iohannis a avut o intrevedere cu Emmanuel Macron la Palatul Elysse in urma careia președintele Franței a dat asigurari ca sprijina nemijlocit aderarea Romaniei in Spațiul Schengen. „Am avut in aceasta seara o intrevedere foarte buna cu Președintele Emmanuel Macron, la Palatul Elysee.…

Puterea de cumparare a romanilor este cu 51% mai mica decat media europeana, arata un studiu GfK, potrivit caruia puterea medie de cumparare in Romania este de 8.017 euro pe cap de locuitor.

- Romania are o putere medie de cumparare de 8.017 euro pe cap de locuitor in acest an, cu 51 la suta sub media europeana și care plaseaza Romania pe locul 31 dintre cele 42 de tari incluse intr-un studiu realizat de GfK Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…