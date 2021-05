Stiri pe aceeasi tema

- RESITA – Reabilitarile si modernizarile din cartierul resitean s-au lovit, nu o data, de nemultumiri: de la batranii arbori deveniti pericol public, care au fost taiati, pana la stalpii vechi, care au fost pastrati, desi se montasera altii noi! Au fost avansate tot felul de termene pentru incheierea…

- REȘIȚA – Cei de la Durmazlar titreaza cu mandrie, pe propriul site, ca „tramvaiele Romaniei sunt fabricate in Turcia“! De altfel, dupa ce au incheiat productia pentru orasul polonez Olsztyn, se declara pregatiti sa inceapa productia tramvaielor pentru orasul Resita. Durmazlar – „puterea masinii“ – este…

- REȘIȚA – Inotatorul reșițean Denis Popescu, chiar daca este inca foarte tanar, și-a demonstrat deja valoarea atat pe plan național, cat și internațional. Tocmai de aceea, antrenorul Sergiu Ghimboașa, cel care se ocupa de cursurile de inițiere de la bazinul din Reșița, l-a rugat pe Denis Popescu sa stea…

- RESITA – „Incepem sa lasam in urma imaginea dezolanta a șantierului parasit de pe Strada Sportului“, noteaza Ioan Popa, primarul Resitei, pe o retea de socializare! Potrivit edilului, „25 de milioane lei este valoarea totala a celor doua proiecte ce incep sa prinda contur in zona. Atat construcția celei…

- RESITA – Nu multi, doar 14 caraseni solidarizeaza la aceasta ora cu protestele ce au loc in intreaga tara impotriva masurilor COVID! Chiar daca in judetul nostru nu se impune luarea unor masuri suplimentare, exceptand localitatile Socol si Gradinari, cativa simpatizanti AUR s-au strans in centrul Resitei…

- Primaria Timișoara cauta arhitect-șef. Trebuie sa fie atestat de Registrul Urbaniștilor din Romania și sa aiba o experiența de cel puțin șapte ani. Postul scos acum la concurs este ocupat cu titlu interimar de Monica Mitrofan. Din comisia de evaluare fac parte arhitectul-șef al Clujului, cel al Reșiței…

- RESITA – Una dintre ele a trecut printr-un incendiu, in 2018, cealalta cade in paragina printre blocuri. Ambele isi vor pastra destinatia, fiind incluse in proiectul tramvai! Problema statiilor de redresare a fost adusa in discutie odata cu alta cladire, un punct termic dezafectat, din zona Microraionului…

- REȘIȚA – Marți, 2 martie 2021, la sediul Consiliului Județean Caraș-Severin, a avut loc o intalnire de lucru care a avut ca scop prezentarea proiectului „Via Banatica – Cicloturism in Banatul Montan”, adica 500 de km de trasee cicloturistice in Caraș-Severin! Proiectul iși propune, prin obiectivele…