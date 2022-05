Este scandal de proporții in lumea showbiz-ului romanesc! Dana Badea, fosta ispita de la Insula Iubirii, este acuzata de catre internauți ca și-a facut din nou meseria de ”ispita”, de data aceasta cu un barbat insurat, care are și o fetița in varsta de doi ani. Iata despre cine este vorba și ce acuzații grave se aduc!