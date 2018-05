Dan Voiculescu a suferit o operatie chirurgicala si se afla sub observatia medicilor, starea sa fiind una grava.

"Au fost foarte mulți care m-au contactat sa ma intrebe ce s-a intamplat cu profesorul Voiculescu. Doar pentru faptul ca mi se pare important, spun in mod personal, a trecut printr-o operație foarte grea, urgenta. Este un luptator și sunt convins ca va invinge și in acesta lupta. A fost niște ani de zile, intr-o batalie cum se știe și in niște penitenciare teribile din Romania, intr-un mod complet nedrept", a spus Mihai Gadea, realizator tv.

Voiculescu a mai fost internat…