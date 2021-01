Stiri pe aceeasi tema

- Romania are nevoie de o colectare ma buna de colectare a taxelor, și nu de creșterea impozitelor. Totodata, deficitul bugetar mare trebuie sa scada, iar impozitele nu trebuie nici sa creasca, pentru ca asta ar...

- Economist, analist și consultant economic, specializat in elaborarea și promovarea unor politici de dezvoltare economica destinate antreprenorilor din Romania, Adrian Caciu, vorbește in exclusivitate pentru Puterea.ro, despre actuala situație economica a Romaniei. Ce poate și ce nu poate face statul…

- O criza sociala exploziva ar putea lovi Romania in urmatoarele șase luni, daca nu vor fi create locuri de munca, avertizeaza Dan Voiculescu, intr-o postare pe blog. Acesta explica faptul ca, rata reala a șomajului in Romania se indreapta spre 10%, o situație cu impact devastator asupra economiei.…

- "Veniturile, la finalul acestui an, sunt estimate in jur de 337 miliarde lei, 32,2% din PIB, dintre care 298 de miliarde de lei sau 27,4% din PIB din economie si 39 de miliarde din fonduri nerambursabile. De ce este important aceasta cifra? Pentru ca atat veniturile bugetului general consolidat, cat…

- In contextul actualei crize economice deja declansate, din cauza pandemiei, PRO Romania a pregatit un program de sustinere a tuturor romanilor si de sprijin real pentru afacerile afectate de criza sanitara. Venim cu misiunea, nu cu simpla promisiune de a relansa economia. Tocmai de aceea am lucrat la…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, susține ca țara noastra se afla in aceste momente in criza economica. Iohannis da totuși asigurari ca economia iși revine incet. Potrivit acestuia, in trimestrul trei, a fost observata o creștere economica de 5%.Citește și: Maști neconforme in Romania:…

- Deputatul PSD de Iași, prof. dr. Camelia Gavrila, susține ca Romania nu se indreapta spre o stabilitate economica și financiara, totul pentru ca investițiile Guvernului lipsesc.„Evoluția contextului pandemic este nefavorabila societații romanești, in general, implicit domeniului economic actual.…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat marți, la Europa FM, ca in aceasta perioada de criza economica un venit mediu net in crestere cu 7,8% (conform datelor publicate marti de Institutul National de Statistica, n.r.) reprezinta un record pentru Romania.Citește și: Regulile…