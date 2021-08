Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții PPU (social-liberal) s-au reunit, joi, in cadrul unui congres extraordinar, pentru a vota fuziunea cu Partidul Re:Start Romania, formațiune care a aprobat deja fuziunea prin absorbție. Dupa congresul extraordinar a avut loc un al doilea eveniment similar, de data aceasta reunind membri…

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a inregistrat pana la aceasta data recordul absolut la absorbtia fondurilor europene nerambursabile, care a ajuns la 623 de milioane de euro, cu 22% mai mult decat in perioada similara din 2020 si dublu fata de 2019, a declarat, vineri, ministrul de resort,…

- „Am auzit cu tristete vestea trecerii in nefiinta a lui Florin Condurateanu. Imi pare tare rau, transmit condoleante familiei. Era unul din membrii trepiedului cu care am inceput televiziunea in 1991: era Dan Diaconescu, Marius Tuca si el. Dintre toti, Florin era cel mai sensibil, cel mai cald”. Apropiat…

- Viitorul și Farul Constanța au anunțat astazi fuziunea intre cele doua cluburi, informația ținand capul de afiș in fotbalul romanesc. Astazi, intr-o conferința de presa de mare amploare, fuziunea dintre Farul și Viitorul a fost anunțata. Noua echipa, Farul Constanța, are planuri mari, susținute de autoritațile…