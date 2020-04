Stiri pe aceeasi tema

- In plus, spun acestia, intregul sistem economic din Romania risca sa se prabuseasca sub presiunea cheltuielilor uriase din sectorul bugetar daca nu se iau masuri similare cu cele din sectorul privat. „Un calcul simplu ne arata ca, daca economia romaneasca ar fi afectata cu 50- pe luna, in urmatoarele…

- Un procent de 64,3% dintre antreprenorii afectati de deciziile autoritatilor in lupta cu Covid-19 spun ca li s-au redus veniturile, dar au resimtit si alte efecte negative, precum reducerea sau suspendarea activitatii ori diminuarea numarului de salariati, arata un sondaj al Consiliului National…

- Gigi Becali a vorbit despre situația din Romania, țara afectata de pandemia de coronavirus și a avut mai multe mesaje catre Guvernul condus de Ludovic Orban. Patronul FCSB spune ca Guvernul trebuie sa bage bani mai mulți in economie și s-a oferit sa ajute, impreuna cu mai mulți oameni de afaceri, daca…

- PANDEMIE CORONAVIRUS. Unele guverne au alocat noi fonduri pentru ajutoare in numerar si ingrijirea medicala, iar altele planifica masuri tintite precum scutiri de taxe si sprijinirea creditarii. Garantiile bancare au inceput sa ocupe o parte tot mai mare din asistenta. Iata cam cum arata promisiunile…

- Florin Cițu, ministrul Finanțelor Publice, a prezentat luni seara, in direct pe B1 TV, cateva dintre masurile pe care Guvernul Orban le pregatește astfel incat mediul economic din Romania sa treaca cu bine peste criza provocata de COVID-19.„M-am uitat și știu ce se intampla in Romania. Am…

- "Avand in vedere lecția crizei din 2018 și situația actuala trebuie sa avem un sistem financiar lichid", a afirmat Florin Cițu, subliniind ca o mare parte dintre masurile luate se vor axa pe aceste lucuri."Am anunțat deja o creștere a garanțiilor pentru IMM-uri in prima faza la 5 miliarde de lei, dar…

- Peste doua treimi din statele membre ale Uniunii Europene (21 din 27 de state membre) aveau la 1 ianuarie 2020 un salariu minim pe economie, care in general avea o valoare mai mica de 600 de euro pe luna in est si...

- Ziarul Unirea Vești bune pentru Educație! Romania va avea disponibile 8 miliarde de euro, de accesat, in perioada de guvernare 2021-2027 Vești bune pentru Educație! Romania va avea disponibile 8 miliarde de euro, de accesat, in perioada de guvernare 2021-2027 Obișnuiți in ultimul timp cu veștile proaste…