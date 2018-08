Stiri pe aceeasi tema

- Dan Voiculescu, fondatorul trustului Intact, marcheaza printr-un articol publicat pe blog cei 11 ani de la prima suspendare a lui Traian Basescu, din 2007. Voiculescu nu uita sa-i taxeze pe Crin Antonescu si Victor Ponta, pe care ii acuza ca au esuat dupa ce le-a lasat pe mana proiectul USR.Vezi…

- Fostul senator Dan Voiculescu a facut astazi, pe blog, o cronologie a faptelor politice, din ultimii ani care, in opinia sa, au dus la starea actuala a Romaniei. Forțe oculte au ignorat voința populara "Zilele acestea s-au implinit 11 ani de cand, pentru prima oara in istoria Romaniei,…

- BUCUREȘTI, 6 iul — Sputnik, Dragoș Dumitriu. A fost unul dintre cei mai valoroși parlamentari. Ramâne unul dintre cei mai subtili juriști. Avocatul Lucian Bolcaș încânta auditoriul cu logica sa profesionala, dar și prin cultura vasta și educația aleasa. © Sputnik / Miroslav…

- Wess Mitchell, adjunctul secretarului de stat american pentru Europa si Eurasia, va sosi luni in vizita la Bucuresti, unde se va intalni cu oficiali romani si cu analisti independenti pentru a discuta chestiuni de securitate regionala si cooperare economica.

- "Este foarte curios cum, de exemplu, in Romania, o țara unde se glumește, se face bașcalie, exista satira (...), nu se poate face mișto de niște personaje care aparțin tuturor. De exemplu, nicio revista din Romania sau vreun site, oricat ar fi oamenii sai de inteligenți sau de dotați, nimeni nu va…

- Radu Banciu, despre caricatura cu Simona Halep din Charlie Hebdo. In ultima zi a Ramadanului, publicația de satira a luat pauza in a-i ironiza pe cei din lumea araba și s-a luat de romani. Adica de jucatoarea de tenis Simona Halep, triumfatoare, sambata trecuta, in turneul de tenis de la Roland Garros.…

- Solicitarea de demisie a premierului Dancila din partea presedintelui statului Klaus Iohannis agita apele in PSD. Dupa ce Primarul general al orasului Bucuresti, Gabriela FIrea, a atacat presedintia de la tribuna Parlamentuluii declaran ca ceea ce face seful statului ”Este o actiune anticonstitutionala”,…

- Ziua Europei este sarbatorita in Parcul Cismigiu din Bucuresti Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu. Foto: Catalin Radu Ziua Europei este sarbatorita astazi în Parcul Cismigiu din Bucuresti. Cei care ajung acolo pot participa la ateliere de creatie si asista la demonstratiile…