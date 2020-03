Dan Voiculescu: Este necesară reducerea imediată a taxării muncii la 20% din salariul brut Dan Voiculescu susține faptul ca criza economica declanșata de pandemia de coronavirus este mai grava decat cea din anul 2007-2008, atingand toate economiile mondiale. "Scaderea activitatilor economice este incomparabil mai abrupta si atinge, aproape simultan, toate economiile mondiale. In 2007-2008, incetinirea economica globala s-a produs gradual si cu diferente relevante intre diferitele spatii geografice. Criza umanitara si necesitatile de preventie reduc semnificativ posibilitatile de a revigora sectoarele economice vulnerabile", a scris Dan Voiculescu pe blogul sau. Citește… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

