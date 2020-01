Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii s-au intalnit, joi, la Palatul Cotroceni, cu președintele Romaniei, Klaus Iohannis. Acestia s-au plans de legea adoptata recent in Parlament, prin care s-au taiat pensiile de serviciu ale magistratilor. La intalnirea de la Cotroceni au participat…

- Consiliul Superior al Magistraturii apreciaza ca eliminarea pensiilor de serviciu ale magistratilor "este de o gravitate deosebita si lezeaza fundamental independenta justitiei". "Consiliul Superior al Magistraturii isi exprima ingrijorarea si dezacordul fata de adoptarea de catre Camera…

- Adunarea Generala a judecatorilor Tribunalului București s-a intrunit, miercuri, iar in urma discuțiilor s-a decis ca, in cazul in care proiectul de lege privind eliminarea pensiilor de serviciu ale magistraților va fi adoptat, va fi suspendata judecarea cauzelor, cu excepția celor urgente.Adunarea…

- Procurorul general interimar, Bogdan Licu, si-a exprimat speranta, miercuri, ca pensiile speciale ale magistratilor nu vor fi eliminate. "Eu sper ca nu vor fi eliminate pensiile speciale pentru magistrati. Singurul amendament pe care am sa il fac si pe care l-am facut tot timpul este acela…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie considera ca eliminarea pensiilor speciale ale magistratilor este un atac la independenta justitiei si face apel catre puterile statului ca isi asume valorile garantarii unui serviciu public al justitiei de calitate.

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) subliniaza, "cu tarie si fara echivoc", in contextul discutiilor privind eliminarea pensiei de serviciu, ca nu va tolera sub nicio forma afectarea statutului magistratilor si incalcarea independentei acestora." Pensia de serviciu si stabilitatea unei remuneratii…

- Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicitații un comunicat in care reclama faptul ca eventuala eliminare a pensiilor de serviciu pentru judecatori și procurori ar afecta independența financiara a magistraților și, implicit, independența justiției in ansamblu.”Pe fondul avansarii procedurilor…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni dupa-amiaza, referitor la eliminarea pensiilor speciale, ca singura excepție vizeaza pensiile de serviciu ale militarilor, nu și pensiile magistraților. Dupa ședința PNL din Parlament care a avut loc in prima parte a zilei, vicepremierul Raluca Turcan spunea…