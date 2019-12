Dan Voiculescu: Cel mai frumos dar

Stiri pe aceeasi tema

- In anul 567, Consiliul ecumenic a decis ca „douasprezece zile de la Craciun și pana la Boboteaza sa fie sezon sacru și festiv”. Oficial, așa a ramas. La apusul soarelui, pe 24 decembrie, sezonul sarbatorilor de iarna este deschis cu cadouri, amfitrion in intreaga lume fiind Moș Craciun. Cum timpul pare…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretele privind retragerea decoratiilor pentru mai multe persoane publice, printre care se numara Adrian Nastase, Miron Mitrea, Gheorghe Mencinicopschi, Adrian Severin, Dan Voiculescu, a informat Administratia Prezidentiala. Astfel, in temeiul…

- Actrița Oana Pellea a suferit un accident in timpul spectacolului „Efectul razelor gamma asupra craițelor lunatice”, pe care l-a jucat luni seara in turneu, la Timișoara.In urma acestuia, celebra actrița s-a ales cu un picior in ghips, in urma unei fisuri pe care a tratat-o la Spitalul Județean din…

- Poate ca nu ai privit niciodata lucrurile in felul asta, dar a cumpara ceva fabricat in Romania este un gest patriotic care denota incredere, responsabilitate si respect. Pentru rudele, prietenii si cunostintele tale care lucreaza intr-o fabrica si care astfel isi pastreaza locurile de munca.Pentru…

- Denis Alibec a intrat pe teren in ultimul sfert de ora al infrangerii Romaniei cu Suedia, scor 0-2, insa spera ca „tricolorii” sa invinga in ultimul meci din grupa cu Spania. Vezi AICI clasamentele actualizate din preliminariile EURO 2020!Ultimul meci din grupa e luni, de la 21:45, cu Spania. Va fi…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu (PSD), a declarat joi, la Parlament, intrebat daca vor exista parlamentari PSD care vor vota instalarea guvernului Ludovic Orban, ca decizia PSD este sa nu voteze nimeni dar nu a garantat ca toți parlamentarii vor respecta decizia.„Este o decizie…

- Femeia careia primarul din Tg. Frumos ii datoreaza ramanerea in functie a fost scoasa basma curata de instanta Judecatoriei Pascani. Ionel Vatamanu, primarul orasului amintit, a fost condamnat in toamna lui 2016 la un an de inchisoare cu suspendare, la care se adauga inca trei ani de incercare, pentru…