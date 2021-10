Liberalii propun USR sa voteze un Guvern minoritar condus de Nicolae Ciuca, iar apoi sa inceapa negocieri pentru refacerea coaliției, cu revenirea USR la guvernare alaturi de PNL și UDMR, dar pastrand același premier. „Important e ca Romania sa aiba un Guvern cat mai repede și am luat toate variantele posibile. Oamenii nu mai știu […] The post Dan Vilceanu: Vrem revenirea USR in coaliție. Punem un Guvern minoritar și ne impacam peste o luna, doua appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .