- Deputatul Dan Vilceanu este urmarit penal dupa bataia din Parlament din luna mai. El este cercetat pentru ultraj, purtare abuziva și tulburarea liniștii publice. Procurorii Parchetului General precizeaza ca in cazul lui nu se pune problema imunitații parlamentare, deoarece faptele de care este acuzat…

- George Simion ii sfideaza pe procurorii de la Parchetul General care ancheteaza mai mulți membri ai partidului, in legatura cu falsificarea unor semnaturi pentru candidatul Silvestru Șoșoaca. Liderul AUR le transmite anchetatorilor ca este in Țara Lapușului. Liderul AUR a acuzat, miercuri, cand membrii…

- Cu patru zile inainte de alegeri, Silvestru Șoșoaca a fost saltat de mascați, iar George Simion este suspectat de Parchetul General pentru instigare la falsificarea semnaturilor pentru depunerea candidaturii independente al fostului soț a lui Șoșoaca la Parlamentul European. Parchetul General a anunțat…

- Deputatului PNL Florin Roman are nevoie de 5 zile de ingrijiri medicale in urma bataii din Parlament. Liberalul urmeaza sa depuna astazi plangere la Parchetul General, pentru ultraj, agresiune și loviri. Tot astazi, s-a aprobat sanctiunea maxima pentru Dan Vilceanu, cel care l-a agresat pe Florin Roman.…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la o zi dupa bataia din Parlament, cand deputatul neafiliat Dan Vilceanu l-a agresat pe deputatul PNL Florin Roman, ca spera ca acest incident sa ramana singular, fiind un eveniment „incalificabil”. „Avem evenimente nedorite, din pacate, «made in Romania».…

- Deputatul PNL Florin Roman a fost marți, 21 mai, la IML pentru a fi evaluat dupa ce a fost batut de fostul sau coleg, deputatul neafiliat Dan Vilceanu. La ieșirea de la Institulul Mina Minovici din București, Roman a declarat ca Vilceanu nu parea a fi in apele sale inainte de agresiune și ca a […] The…

- Procurorii au mers, joi dimineața, la locuința fostului președinte Ion Iliescu pentru a-i aduce la cunoștința punerea sub acuzarea in dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990. In varsta de 94 de ani, Iliescu a cerut sa ramana la domiciliu intrucat nu se poate deplasa la Parchetul General. „I-a fost adusa…