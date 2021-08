Stiri pe aceeasi tema

- Procedura de predare-primire a Ministerului de Finanțe a fost finalizata, iar la finalul evenimentului Florin Cițu a precizat ca a discutat cu noul titular al portofoliului, Dan Vilceanu, despre consolidarea fiscala. Premierul spune ca i-a transmis ministrului ca ține foarte mult la menținerea strategiei…

- Vilceanu a fost intrebat joi, ce strategie are pentru a opri cresterea preturilor si pentru a scadea inflatia. “Inflatia nu este la nivel record si nici nu e 5%, 5% e o estimare a Bancii Nationale…. Din punctul meu de vedere, lucrul acesta trebuie discutat in primul rand cu titularul problemei, care…

- „Inflația nu este la nivel record și nici nu e 5%, 5% e o estimare a Bancii Naționale. Din punctul meu de vedere, lucrul acesta trebuie discutat in primul rand cu titularul problemei, care este Banca Naționala. Pe de alta parte, Guvernul Romaniei nu a mai luat masuri care sa genereze inflație anul acesta,…

- Rata anuala a inflatiei a accelerat in luna iulie la 5%, in timp ce fata de iunie 2021 preturile s-au majorat cu 1%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Cele mai mari cresteri de pret in ultimele 12 luni au fost la marfuri nealimentare, cu 7,6%, in timp ce…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 5% in luna iulie 2021, de la 3,9% in iunie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 7,64%, serviciile cu 2,74% iar marfurile alimentare cu 2,33%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Preturile de consum…

- Banca Nationala a Romaniei a majorat la 5,6% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si la 3,4% pentru sfarsitul anului viitor, conform unei prezentari realizate luni de guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, informeaza Agerpres. Estimarea inflației pentru finalul acestui an…

- Premierul Florin Citu sustine ca, potrivit datelor Institutului National de Statistica si BNR, salariul mediu lunar a crescut ''mult mai rapid'' in acest an fata de rata inflatiei si, ca urmare, s-a majorat puterea de cumparare. "Salariul mediu net lunar…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a crescut in luna mai pana la 2,3%, de la 2% in luna aprilie, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Ungaria (5,3%) Polonia (4,6%), Luxemburg (4%), Lituania (3,5%) si Romania (3,2%), arata datele publicate de Eurostat. Comparativ cu situatia din luna…