Dan Vilceanu a anunțat miercuri dupa-amiaza ca și-a inainta demisia din funcția de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene. Anterior, Vilceanu a participat la ședința de Guvern. „Acest minister are nevoie in continuare sa fie consolidat, sa primeasca și alți oameni care sa aduca plus valoare. Sunt necesare cateva consolidari de personal, mai ales pe PNRR”, a transmis Vilceanu intr-un mesaj in care și-a anunțat plecarea de la carma Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene . Vilceanu ocupa acest portofoliu din data de 25 noiembrie 2021, odata cu instalarea Guvernului Ciuca. Decizia…