Stiri pe aceeasi tema

- Rezilierea contractului este sanctiunea cea mai drastica atunci cand o investitie din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu este realizata, dar evident ca nu ne dorim asta, a declarat vineri ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Dan Vilceanu. El a fost intrebat intr-un…

- Primele sume pe care le putem trage deja din avansul PNRR sunt pe o reforma facuta de Ministerul Finantelor, ANAF-ul, privind legarea caselor de marcat, unde sunt prevazute 150 de milioane de euro, a declarat vineri ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Dan Vilceanu. El a fost intrebat daca…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Dan Vilceanu, a declarat ca a fost aprobata ordonanta privind fluxurile financiare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), care urmareste modul in care circula financiar banii intre institutiile statului roman.„Este o ordonanta…

- Guvernul Romaniei a adoptat vineri Ordonanta de urgenta care reglementeaza cadrul institutional, fluxurile financiare si modul de verificare a utilizarii fondurilor alocate Romaniei prin Planul National de Redresare si Rezilienta, informeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE). Potrivit…

- Noul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dan Vilceanu, da asigurari ca nu va interveni nicio modificare in proiectele prevazute in Planul Național de Redresare și Reziliența. El anunța ca la inceputul lunii viitoare Romania va primi avansul din granturi in suma de 1, 89 de miliarde…

- Banii din Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei (PNRR), un avans de 3,9 miliarde de euro, vor veni in luna decembrie, a anuntat, miercuri, Dan Vilceanu, ministrul propus pentru preluarea portofoliului Investitiilor si Proiectelor Europene, informeaza AGERPRES . „Banii din PNRR vor veni…

- Banii din Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei (PNRR), un avans de 3,9 miliarde de euro, vor veni in luna decembrie, a anuntat, miercuri, Dan Vilceanu, ministrul propus pentru preluarea portofoliului Investitiilor si Proiectelor Europene. "Banii din PNRR vor veni in luna…

- Banii din Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei (PNRR), un avans de 3,9 miliarde de euro, vor veni in luna decembrie, a anuntat, miercuri, Dan Vilceanu, ministrul propus pentru preluarea portofoliului Investitiilor si Proiectelor Europene. Este vorba despre un avans de 3,9 miliarde…