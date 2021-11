Stiri pe aceeasi tema

- Dan Vilceanu, ministrul interimar al Finanțelor, a dat asigurari marți seara la Digi24 ca pensiile și salariile vor fi platite și ca „nu se pune problema” neplații. El a spus ca se vor gasi soluții, chiar daca guvernul nu mai poate adopta o rectificare bugetara. „Intotdeauna se gasesc soluții pentru…

- Cum vor fi platite salariile și pensiile, in condițiile in care Guvernul demis nu poate face rectificare bugetara Ministrul de Finanțe, Dan Vilceanu, a declarat marți seara ca pensiile și salariile vor fi platite pana la sfarșitul anului, chiar și in situația in care actualul guvern nu poate emite o…

- Ministrul interimar al Finantelor, Dan Vilceanu, a dat asigurari, marti seara, ca pensiile si salariile vor fi platite si ca „nu se pune problema” neplatii. El a spus ca se vor gasi solutii, chiar daca guvernul nu mai poate adopta o rectificare bugetara.

- Vilceanu a fost intrebat, marti, la Digi 24, daca mai sunt bani de pensii si salarii daca nu se face o rectificare bugetara pana la sfarsitul anului. “Intotdeauna se gasesc solutii pentru a plati pensiile si salariile. Vreau sa linistesc pe toata lumea, am vazut si eu informatiile astea ca nu o sa…

- Dan Vilceanu, ministru interimar la Finanțe, ii asigura pe romani ca in perioada urmatoare nu o sa existe taxe in plus care sa ii vizeze. De asemenea, oficialul a precizat ca exista bani pentru plata pensiilor și salariilor. „Nu se pune problema: o sa fie platite pensiile și salariile. (...)…

- Vilceanu a fost intrebat, marti, la Digi 24, daca mai sunt bani de pensii si salarii daca nu se face o rectificare bugetara pana la sfarsitul anului. “Intotdeauna se gasesc solutii pentru a plati pensiile si salariile. Vreau sa linistesc pe toata lumea, am vazut si eu informatiile astea ca nu o sa…

- Romania nu mai are bani pentru salariile profesorilor. Pentru ca dascalii sa-și primeasca lefurile pe decembrie este nevoie de o rectificare bugetara, a declarat, marți, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Acesta a afirmat ca ministerul pe care il conduce are o executie bugetara „atat de buna” incat,…

- Ministrul interimar al Finantelor Publice, Dan Vilceanu, a declarat ca a existat un val de atacuri din partea USR, cand a anuntat plafonarea la plata a asigurarilor de sanatate si a explicat ca acest lucru nu va fi aplicat acum. "A fost un val de atacuri din zona USR, ne-au invadat pagina…