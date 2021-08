Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de numire in funcția de ministru al Finanțelor a lui Dan Vilceanu. Ceremonia de depunere a juramantului de investitura va avea loc la ora 17:30, la Palatul Cotroceni. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 18 august 2021, decretul de numire in funcția de membru al Guvernului a lui […] Articolul Dan Vilceanu, noul ministru al Finanțelor. Ce proprietați are in Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .