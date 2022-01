Stiri pe aceeasi tema

- Elevii vranceni sunt suparați pe instituțiile staului roman, considerand, intr-un comunicat de presa, ca lipsa de interes este „caracteristica dominanta” a acestora. De aproape doi ani de zile, arata elevii in comunicat, „intreaga lume s-a confruntat cu pandemia și fiecare stat a fost nevoit sa se adapteze,…

- Problemele continua in turism. Dupa aproape doi ani de pandemie, cu mii și mii de anulari cauzate de coronavirus sau de localuri inchise, lucrurile tot nu revin la normal. Și, chiar daca parea ca se vede luminița, datorita certificatelor de vaccinare, doua dintre cele mai cunoscute stațiuni montane…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la 3,02% pe an, de la 3,01% cat a fost vineri, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La debutul anului 2020, indicele ROBOR la 3 luni era…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat marti la 2,93% pe an, de la 2,89% cat a fost luni, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La debutul anului 2019, indicele ROBOR la 3 luni era…

- Prima amenda data la Roma pentru lipsa certificatului verde obligatoriu in mijloacele de transport a fost data unui roman. Barbatul de 50 de ani a fost prins intr-un autobuz fara permisul verde și a spus ca in...

- Dan Vilceanu, ministrul propus pentru preluarea portofoliului Investitiilor si Proiectelor Europene, sustine ca este nevoie de o reforma a sistemului de pensii concomitent cu o regandire a contributiilor pentru a acoperi gaura din sistemul public de pensii. "Aceasta gaura a sistemului public…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a explicat joi, dupa ședința BEX PNL, de ce Nicolae Ciuca este cea mai buna varianta de premier in opinia liberalilor "Din motive multiple ce tin de rigurozitate, disciplina, cunoasterea arhitecturii statului roman, de momentul pandemic actual, de parteneriatele…

- Inca un incendiu la un spital Covid-19 marcheaza situația dezastruoasa din sistemul de sanatate.Lipsa investițiilor in echipamente și infrastructura, lipsa fondurilor necesare pentru funcționarea in condiții optime a sistemului de sanatate, are consecințe destul de grave.Din pacate, aceste lipsuri lasa…