- Ministrul Finantelor, Dan Vilceanu, a declarat miercuri seara despre demiterea lui Stelian Ion ca un ministru care blocheaza modernizarea Romaniei nu poate sa ramana in Guvern. El și-a exprimat speranta ca USR PLUS "va intelege ca trebuie sa depasim acest moment".

- Ministrul Finantelor, Dan Vilceanu, afirma, miercuri seara, ca ”Romania rurala nu poate ramane cu toaleta in curte, fara apa curenta, fara drum si fara gaze naturale”, iar Guvernul trebuie sa intervina. ”Mizam pe faptul ca USR-PLUS va intelege ca trebuie sa depasim acest moment deoarece aceasta coalitie…

- Raluca Turcan ar fi vrut ca cei care vor sa se pensioneze anticipat sau parțial anticipat sa poata cumula pensia cu salariul, insa a fost refuzata de colegii sai, Dan Vilceanu și Florin Cițu. Guvernul a respins partea dintr-o Ordonanța de Urgența care facea referire la cumului pensiei cu salariul…

- „Am venit cu soluția de a aduce mai aproape implementarea legii consumatorului vulnerabil, in loc de octombrie 2022 sa se aplice de la 1 ianuarie 2022. Avem o soluție de a compensa o parte din factura pentru lunile de iarna de anul acesta pentru consumatorii vulnerabili. Nu vreau sa umblam la sistemul…

- Deputatul PSD de Prahova Bogdan Toader a reacționat, ieri, pe pagina sa oficiala de Facebook, la noua gafa a ministrului Finanțelor, Dan Vilceanu, propus de Florin Cițu și susținut și, ulterior, acceptat de președintele Klaus Iohannis. „Dan Vilceanu, o alta mostra de competența a Guvernului Cițu! E…

- Romania va trimite un avion pentru romanii ramasi in Afganistan foto arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : România va trimite cât mai rapid un avion pentru a-i aduce în țara pe cei 35 de cetațeni români care se mai afla în acest moment în Afganistan, a declarat…

- "Nu am in acest moment argumentele care sustin o astfel de idee, nu am avut discutii cu domnul Dan Barna pe acest subiect, dar sunt deschis, vreau sa ascult care sunt argumentele si vom lua o decizie, in acest moment nu stiu exact care sunt argumentele pentru a elimina aceasta informatie de pe cartea…

- „Inca de la prima ora, de ieri de fapt, am vazut mai multe stiri false. E foarte simplu. Am spus si de azi dimineata inainte sa plec ca nu a fost respins PNRR si nu a fost retrimis PNRR si asta inainte sa vina Comisia cu precizari care au confirmat ce am spus. Nu pierdem acesti bani. 29,2 miliarde euro…