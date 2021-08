Stiri pe aceeasi tema

- Noul ministru de Finanțe, Florin Cițu, anunța joi ca Romania a atras, pentru a doua ora, un imprumut cu dobanda negativa. „Intr-o perioada in care tendința in piața este de creștere a dobanzilor, Ministerul Finanțelor a reușit, pentru a doua oara, un imprumut cu dobanda negativa. Emisiunea…

- Deputatul PSD de Prahova Bogdan Toader a reacționat, ieri, pe pagina sa oficiala de Facebook, la noua gafa a ministrului Finanțelor, Dan Vilceanu, propus de Florin Cițu și susținut și, ulterior, acceptat de președintele Klaus Iohannis. „Dan Vilceanu, o alta mostra de competența a Guvernului Cițu! E…

- „Azi dimineata am vorbit cu domnul general Ciuca, este adevarat, aeronava a ajuns in Kabul, o singura persoana a ajuns la aeronava, s-a intors aeronava la Islamabad, 14 persoane nu ajunsesera, se intoarce aeronava in Kabul sa-i ia si pe ceilalti. Asta incercam acum sa vedem cum ii aducem la aeroport,…

- Florin Cițu i-a predat ștafeta colegului sau Dan Vilceanu la Ministerul Finanțelor. Acesta a spus ca noul ministru al Finanțelor are o restanța de rezolvat. „Am ramas cu o restanța pe care va trebui sa o preia dl ministru, acel grup de lucru care se va ocupa de soluția pentru companiile financiare…

- Dan Vilceanu a fost ales in iulie presedinte al PNL Gorj. La acel moment, Citu declara: ”Dan este prietenul si colegul meu, de cand am intrat in Parlament, in 2016”. ”Felicitari! Dane, multumesc pentru tot sprijinul tau! Erai in echipa castigatoare de mult timp! Castigam pe 25 septembrie! Castigam big…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, spune ca a solicitat Ministerului Finanțelor, în urma cu 8 luni, sa se faca o verificare la primaria pe care o conduce. Echipa de inspecție a venit, iar dupa 6 luni s-a ajuns la concluzia ca exista un prejudiciu de peste 243,8 milioane lei, iar contractul…

- ​La câteva ore de la demiterea sa de la Finanțe, Alexandru Nazare a prezentat propria versiune asupra remanierii sale, susținând ca premierul Florin Cîțu i-a spus ca decizia nu are legatura cu rezultatele, ci cu „echipa”. Mai mult, susține el, nu exista întârzieri…

- "Premierul mi-a cerut demisia, paradoxal, cu o zi inainte de emisiunea Romaniei de eurobonduri, menționand ca daca nu demisionez, imi va cere remanierea. O demisie, inaintea unei emisiuni de eurobonduri, ar fi afectat condițiile pe care Romania le-ar fi putut obține pe piețele externe, condiții și așa…