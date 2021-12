Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca i-a transmis, marți, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, sa protejeze integritatea instituțiilor statului, aplicand legea și descurajand orice tip de violența, dupa ce zeci de protestatari au intrat in curtea Parlamentului și au vandalizat mașini. “Dreptul la libera exprimare…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, in sedinta de Guvern, ca vor fi introduse o serie de masuri pentru reducerea evaziunii fiscale si a fraudei fiscale din TVA, urmand a fi reincriminata fapta constand in retinerea si neplata impozitelor si contributiilor, cu retinere la sursa, in cazul angajatorilor…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, la evenimentul “Forumul Capitalului Romanesc”, organizat de Intact Media Group, ca, in peroada pandemiei, orice afacere romaneasca a devenit o lectie de supravietuire economica. Insa, a spus premierul, exista o speranta de redresare. “Cu certitudine, nu vom incurca,…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a avut, vineri, o intrevedere cu Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. Este prima intrevedere a premierului Ciuca cu guvernatorul BNR, de la preluarea mandatului. Cei doi oficiali au vorbit despre principalele provocari cu care ne confruntam in…

- Premierul Nicolae Ciuca spune, in mesajul transmis, miercuri, cu ocazia Zilei Nationale, ca, pentru el, eroii acestui an sunt romanii, care, in ciuda crizei generate de pandemia de COVID-19 si a suferintelor, au muncit, au fost solidari, au facut sacrificii si au depus zi de zi eforturi in aceasta lupta…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, duminica, in ședința de Guvern convocata de urgența la Palatul Victoria, ca o aeronava Tarom va zbura la Pretoria pentru a-i prelua pe cei 36 de cetateni romani blocati in Africa de Sud, dupa ce mai multe curse aeriene au fost anulate, in contextul aparitiei noii variante…

- Ministrul PSD al Finanțelor, Adrian Caciu, a asigurat pensionarii și bugetarii ca iși vor primi indemnizațiile, dar a subliniat ca a gasit mari probleme in bugetul intocmit defosta conducere, adica Florin Cițu și Dan Vilceanu. Caciu susține ca erau „carențe structurale” in sistemul bugetar, investiții…