Dan Vilceanu a anunțat, sambata, dupa anunțul anterior ca demisioneaza din funcția de secretar general PNL, ca pleaca și de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. „In zilele urmatoare, cand voi avea posibilitatea sa am o discutie cu domnul Nicolae Ciuca, aș vrea in urma acestei discuții sa-mi inaintez demisia și din funcția de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, avand in vedere faptul ca am plecat intr-o echipa. Ca orice echipa, se baza și pe incredere. Sunt convins ca la momentul acesta nu mai putem vorbi de acest gen de incredere, așa ca voi avea o discuție cu domnul…