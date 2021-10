Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Dan Vilceanu, a afirmat, luni seara, ca, daca situatia o va impune, BNR va interveni pentru a stopa cresterea inflatiei, insa este un fenomen intalnit in intreaga lume, in special din cauza cresterii preturilor la energie si gaze. Dan Vilceanu a fost intrebat, luni seara,…

- Guvernul gandeste o scadere a taxarii muncii, atat pentru salarii mici, dar si in zona de venituri mari, tinta fiind pastrarea angajatilor in Romania si chiar readucerea in tara a romanilor plecati la munca in strainatate, scrie profit.ro, rezumand un interviu cu ministrul Finantelor, Dan Vilceanu.

- Preturile electricitatii au crescut la cote record pe bursele de profil din mai toata Europa si au inceput sa se vada in facturile populatiei din mai multe state. Unele guverne au luat deja masuri pentru...

- „Am venit cu soluția de a aduce mai aproape implementarea legii consumatorului vulnerabil, in loc de octombrie 2022 sa se aplice de la 1 ianuarie 2022. Avem o soluție de a compensa o parte din factura pentru lunile de iarna de anul acesta pentru consumatorii vulnerabili. Nu vreau sa umblam la sistemul…

- Pe romani ii paște saracia datorita creșterilor prețurilor la gaze. Experții spun ca o sa traim ca acum 10 ani Pe romani ii paște saracia datorita creșterilor prețurilor la gaze. Experții spun ca o sa traim ca acum 10 ani Chisalița spune ca in ultimi ani Asociația Energia Inteligenta a sesizat sute…

- Situație haotica pe piața de energie: Romania are cel mai mare preț la curent din UE. Cum explica ministrul de Finanțe Situație haotica pe piața de energie: Romania are cel mai mare preț la curent din UE. Cum explica ministrul de Finanțe Prețurile la energie ating niveluri record chiar și pentru UE,…

- „Ne uitam pe prețul mediu de la bursa de energie, OPCOM, de la 1 ianuarie și pana la 31 iulie, prețul pe piața spot a fost de 64 de euro. Sunt varfuri de tranzacții, iar principala cauza este prețul certificatelor de dioxid de carbon. Acolo unde avem energie pe carbune trebuie sa achiziționam certificate…

- Premierul a precizat ca participa la o intalnire cu reprezentanții autoritaților și companiilor din energie (ANRE, ministrul Energiei, Consiliul Concurenței, OPCOM, Transelectrica) pentru a ințelege ce se intampla cu creșterea prețurilor la energie electrica și gaze.Premierul Florin Cițu a anunțat,…