Stiri pe aceeasi tema

- Rares Bogdan, afirma, despre ipoteza in care motiunea de cenzura trece, ca ”jocul e la presedinte”. Intrebat daca Klaus Iohannis il va desemna pe Florin Citu premier, prim-vicepresedintele PNL se declara ”absolut convins” ca acest lucru se va intampla si prezinta un scenariu conform caruia un alt…

- Secretarul general al PNL, Dan Vilceanu, nu crede ca USR PLUS ar vota motiunea de cenzura initiata de PSD. Liberalul considera ca acest vot ar avea efecte electorale pe termen mediu si lung pentru foștii parteneri de coaliție. “Sa vedem ce va face USR. USR PLUS va avea un congres in weekend-ul acesta…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a intrat in dialog contondent, sambata, la Congresul partidului, cu fanii lui Orban care i-au cerut demisia lui Florin Citu, l-au huiduit pe Dan Vilceanu si i-au scandat numele lui Orban in timpul discursului lui Klaus Iohannis. „Dusmanii sunt in afara…

- Liderul AUR, George Simion, l-a urmarit vineri, 3 septembrie, pe premierul Florin Cițu, pe holurile Parlamentului, intrebandu-l insistent de ce nu demisioneaza, a notat HotNews . Simion a transmis episodul inregistrat cu telefonul mobil live pe Facebook. La finalul ședinței Biroului Politic National…

- Liderul AUR, George Simion, l-a fugarit vineri pe premierul Florin Cițu pe holurile parlamentului, intrebandu-l insistent de ce nu demisioneaza. El a transmis episodul live pe facebook, scrie Hotnews . La finalul ședinței Biroului Politic National al PNL, Cițu a facut declarații de presa, avandu-i langa…

- Marți seara, tabara lui Florin Cițu s-a intalnit la Vila Lac.”S-a convocat BPN statutar. Va fi la 10:30.Am incercat sa il convoace actualul președinte al partidului, dar nu a dorit. Noi consideram ca Romania trebuie condusa. Il vom valida pe Dan Vilceanu pentru funcția de ministru al Finanțelor. In…

- Cosmin Constantin Baciu, medic ortoped susținut de PNL Bacau, a fost numit ieri, 8 iulie, in funcția de secretar de stat in Ministerul Sanatații și retras dupa doar o zi, astazi, 9 iulie. Atat decizia de numire, cat și cea de revocare, ambele semnate de premierul Florin Cițu, au fost publicate in Monitorul…