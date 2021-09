Stiri pe aceeasi tema

- Dan Vilceanu, ministrul de Finanțe, a fost intrebat daca punctul de pensie ar putea crește in acest an. El a raspuns intrebarii și a explicat decizia. Noi informații despre creșterea punctului de pensie Dan Vilceanu a vorbit despre creșterea punctului de pensie. Ministrul de Finanțe a declarat ca momentan,…

- Ministrul de Finanțe, Dan Vilceanu, susține ca se pregatesc o serie de masuri prin care vor fi scazute taxele și o creștere a veniturilor mici. De asemenea, se pregatește un pachet de masuri pentru a elimina excepțiile de la taxare, pentru ca sunt foarte mulți oameni care nu platesc diferite contribuții.…

- Noul ministru de Finante, Dan Vilceanu, spune ca si el resimte scumpirile, dar se declara convins ca e un fenomen tranzitoriu si va exista o revenire, intrebat fiind daca cetateanul Dan Vilceanu simte scumpiri. Acesta afirma ca exista scumpiri destul de mari la energia electrica, la combustibili, la…

- Intre ministru si un reporter a avut loc urmatorul dialog: ”Reporter: Aveti ideee cat este salariul minim in mana, net, in Romania? Ministrul de Finante: Da, este in jur de 1.600, 1.600 si ceva de lei. Reporter: 1.386. Ministrul de Finante: E 2.380, cred, salariul minim brut. Deci nu are cum sa fie…

- Inrolarea obligatorie in Spatiul Privat Virtual (SPV) se aplica incepand cu data de 1 martie 2022, a declarat marti noul ministru de Finante, Dan Vilceanu. Ministerul de Finante va aduce modificari Codului de procedura fiscala, dupa ce a publicat in dezbatere un proiect de Ordonanta pentru modificarea…

- Noul ministru de Finante, Dan Vilceanu, a lasat de inteles ca nu exclude o noua taxa auto pentru autoturismele vechi. „Dupa toata epopeea taxei auto din Romania, cred ca o taxa sau modul in care vom putea extinde aceasta problema este numai dupa ce vom avea o discutie bine cumpanita. Trebuie sa nu ne…

- Premierul Florin Citu l-a anuntat joi pe ministrul de Finante, Alexandru Nazare, inainte de sedinta de Guvern, ca este ultima la care participa. Potrivit mai multor surse, in locul lui Nazare va fi numit presedintele PNL Gorj, Dan Vilceanu, fost PSD-ist. Conform televiziunilor de stiri, Florin Citu…