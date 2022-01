Dan Vilceanu a anuntat, vineri seara, la Digi 24, ca pana acum au intrat in tara 3,8 miliarde de euro din PNRR, bani care sunt in contul din BNR. ”Vom mai putea aduce, undeva in luna mai cand facem prima cerere de plata, inca aproximativ 3 miliarde euro (…) Vor fi bani foarte multi care vor intra in Romania. In primul rand trebuie sa vedem reforme”, a declarat ministrul. Potrivit acestuia, una dintre cele mai importante reforme este digitalizarea. ”Traim in lumea asta, intr-o era digitalizata si Romania nu e inca acolo unde trebuie sa fie si o asta vedem fiecare dintre noi in momentul in…