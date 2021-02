Dan Vîlceanu, deputat PNL: În spitalul din Gorj se moare cu zile Gorjenii fug de spitalul din localitate „pentru ca se moare cu zile in spitalul din Gorj”, a declarat de la tribuna Parlamentului deputatul liberal Dan Vilceanu cu ocazia dezbaterii moțiunii simple depuse de PSD impotriva ministrului Sanatații Vlad Voiculesccu. Deputatul PNL a amintit ca situația spitalelor din Romania nu este deloc roz, nici macar in județe conduse de mulți ani de reprezentanți si PSD: „In județul meu, Gorj, e un spital județean. Știți ce se intampla in județul meu? Plecam toți la București, la Timișoara, la Oradea. Știți de ce? Pentru ca murim in acel spital județean. Veniți… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

