Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PNL, Dan Vilceanu, a anunțat, vineri, ca este dezamagit de modul in care „circula mesaje” in partid și pentru ca nu vrea sa participe la „acest balci” iși va da, sambata, demisia din funcție.

- Dan Vilceanu a declarat, vineri, ca iși va da demisia din funcția de secretar general PNL. Acesta contesta și el, dupa Florin Cițu, decizia liderilor din partid de a ține un Consiliul Național pentru organizarea unui Congres, astfel incat sa schimbe conducerea formațiunii politice. Vilceanu spune ca…

- Considerat mana dreapta a lui Florin Cițu, Dan Vilceanu a anunțat vineri ca va demisiona din funcția de secretar general al PNL sambata, dupa ședința Biroului Executiv (BEx) convocata de Cițu pentru ora 12.00. Vilceanu a facut acest anunț, vineri, la sediul PNL, dupa ședința BEx, considerata de Cițu…

- Secretarul general al PNL, Dan Vilceanu a declarat, vineri, ca daca in urma discutiilor din partid privind convocarea unui Cngres, Florin Citu considera ca trebuie sa isi dea demisia, si-o va da. ”Nu am primit nicio solicitare de convocare a unui Birou Executiv, astazi, eu am vazut numai stiri pe surse,…

- Razboiul liberalilor cu Cițu nu a depașit faza vorbelor: „Nu am niciun fel de solicitare de convocare a unui Birou Politic National sau de Birou Executiv” Secretarul general al PNL, Dan Vilceanu, a declarat vineri ca nu a primit documente oficiale pentru convocarea unei sedinte a Biroului Politic National…

- USR este impartit in ceea ce priveste persoana care ar fi trebuit sa fie votata pentru functia de secretar general adjunct, sustin surse din formatiune. Desi conducerea formatiunii decisese impunerea unei persoane, pana la urma functia a ajuns sa fie ocupata de Ciprian Bucur, fost secretar general,…

- Biroul Politic Național al PNL a decis joi sa-l propuna pe Marcel Boloș pentru funcția de ministru al Digitalizarii. „Ii uram succes domnului Boloș și are toata susținerea PNL pentru a avea un mandat de succes intr-un domeniu și la un minister cu multe provocari in perioada urmatoare”, a declarat Florin…

- Premierul Nicolae Ciuca a semnat vineri seara mai multe decizii privind numirea unor oameni in esaloanele doi si trei ale Guvenului, Printre acestea s-a numarat si numirea lui Darius-Georghel Voda in functia de functia de secretar general al Ministerului Antreprenoriatului si Turismului. Voda este cunoscut…