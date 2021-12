Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a transferat astazi Romaniei 1,8 miliarde de euro sub forma de prefinanțare, echivalentul a 13 % din totalul de granturi alocate acestei țari in cadrul Mecanismului de redresare și reziliența. Plata de prefinanțare va sprijini demararea implementarii masurilor de investiții și de reforma…

- Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri primele doua documente pentru demararea Programului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei. Potrivit unui comunicat al Executivului, este vorba despre doua memorandumuri prin care Guvernul a mandatat Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene…

- Comisia Europeana a adoptat astazi, 27 septembrie, o evaluare pozitiva a Planului de redresare și reziliența al Romaniei, care va putea primi, astfel, din partea UE granturi in valoare de 14,2 miliarde EUR și imprumuturi in valoare de 14,9 miliarde EUR in cadrul Mecanismului de redresare și reziliența…