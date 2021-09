Stiri pe aceeasi tema

- „ASF e sub control parlamentar și daca vor exista suspiciuni, parlamentul are posibilitatea sa faca comisii de ancheta și se poate ajunge pana la demiterea conducerii.Am aflat din presa ca și in legatura cu acest caz a fost sesizat DIICOT, DNA și așa mai departe. Nici nu e bine sa facem astfel de supoziții.Daca…

- Cei aproape 3 milioane de români care au polițe RCA la City Insurance au doua opțiuni dupa ce ASF a decis sa ceara falimentul acestui asigurator: pot sa-și pastreze asigurarile pâna la data expirarii ori pot sa le denunțe și sa încheie contracte la un asigurator fara probleme. Cei…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, miercuri, ca Executivul pregatește doua ordonanțe de urgența din cauza situației de pe piața asigurarilor, unde City Insurance, lider pe segmentul RCA, cu 3 milioane de clienți, este aproape de faliment. Un proiect se refera la posibilitatea ca pagubiții sa poata primi…

- Premierul Florin Cîțu a spus miercuri ca Guvernul pregatește doua Ordonanțe de Urgența, care se afla la avizare și la Consiliul Concurenței, pentru cazul în care se ajunge la falimentul City Insurance, liderul pieței RCA, cu peste 3 milioane de clienți. O ordonanța se refera la prețurile…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) informeaza ca in conturile asiguratorului City Insurance nu a fost efectuata nicio plata aferenta contravalorii actiunilor subscrise de catre actionarul minoritar i3CP Holding BV, astfel incat nu sunt indeplinite cerintele privind restabilirea nivelului fondurilor…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a fost informata de catre Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), in calitate de administrator temporar al City Insurance S.A., ca pana la data de 6 septembrie 2021, ora 24:00, in conturile societații nu a fost efectuata nicio plata aferenta contravalorii…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a fost informata de administratorul temporar al City Insurance, Fondul de Garantare a Asiguraților, ca acționarul minoritar i3CP Holding nu a virat sumele necesare pentru restabilirea nivelului fondurilor proprii de baza care acopera cerințele minime de capital,…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a anunțat ca in conturile companiei de asigurari City Insurance nu a fost efectuata nicio plata pana la finalul zilei de 6 septembrie și va merge mai departe cu analiza și va lua deciziile care se impun, cel mai probabil falimentul, relateaza Hotnews.Pentru a acoperi…