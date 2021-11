Stiri pe aceeasi tema

- Dan Vilceanu, ministrul interimar al Finantelor, a anunțat joi seara ca Guvernul a alocat suma de 310 milioane de lei din Fondul de rezerva pentru mai multe municipii, cele care au facut solicitari pentru unitatile de termoficare.„Am alocat suma de 310 milioane de lei pentru mai multe municipii, cele…

- Ministrul interimar al Finantelor Dan Vilceanu a anuntat ca Guvernul a alocat suma de 310 milioane de lei pentru mai multe municipii, cele care au facut solicitari pentru unitatile de termoficare. „Am alocat suma de 310 milioane de lei pentru mai multe municipii, cele care au facut solicitari…

- Primarul general Nicusor Dan a anuntat ca a solicitat, miercuri, Executivului, prin MAI si Ministerul Dezvoltarii, diferenta de subventie pentru caldura care rezulta din pretul de 380 lei, cat este astazi, comparativ cu 195 lei per gigacalorie, pretul de productie de anul trecut.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat joi, dupa intalnirea cu premierul interimar Florin Citu, ca municipalitatea si Guvernul vor acoperi cel putin doua treimi din pretul gigacaloriei pentru populatie. "Pana la 1 noiembrie 2021, pe Municipiul Bucuresti (raportul dintre pretul…

- Bucureștenii nu știu nici acum cat vor avea de platit pentru intreținere. Dupa ce ANRE a majorat prețul gigacaloriei, Termoenergetica vrea sa dubleze tarifele pentru transport și distribuție și astfel, prețul gigacaloriei ar crește cu peste 200 lei. Potrivit calculelor facute de un administrator de…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a convocat o sedinta cu directorul general al Termoenergetica Bucuresti SA, Claudiu Cretu, si liderii grupurilor politice din CGMB. Sedinta a inceput la ora 14,00, au precizat reprezentanti ai municipalitatii, pentru AGERPRES, iar discutiile vizeaza pretul…

- Edilul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, vineri, ca Primaria poate mari subventia pe care o acorda in acest moment pentru termoficare și ca ar putea plati 100-200 de milioane de lei in plus fata de subventia anuala de 950 de milioane de lei. Primarul a mai spus ca prețul final care va fi stabilit…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a afirmat, luni, ca Bucureștiul nu are in prezent banii necesari pentru pentru preluarea ELCEN de catre Termoenergetica și a propus ca soluție extinderea limitei de indatorare a primariei, pentru a putea achita prima tranșa, relateaza Agerpres . Precizarile…