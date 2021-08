Dan Vilceanu a depus juramantul. Ceremonia de investire in functia de ministru al Finantelor (video)

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE ora 17:30 – Dan Vilceanu a depus, miercuri, la Palatul Cotroceni, juramantul de investire in functia de ministru al Finantelor, in fata presedintelui Klaus Iohannis. La ceremonie au participat presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Anca Dragu si Ludovic Orban, si premierul Florin Citu.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 18 august 2021, decretul de numire in funcția de membru al Guvernului a lui Dan Vilceanu, ministrul Finanțelor, anunța Administrația Preidențiala. Președinția precizeaza ca la data publicarii decretului in Monitorul Oficial al Romaniei inceteaza…

- Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat miercuri decretul de numire în funcția de Ministru al Finanțelor pentru Dan Vîlceanu. Ceremonia de depaunere a juramântului de învestitura are loc la Cotroceni la ora 17.30. „La data publicarii prezentului decret…

- Premierul Florin Cițu il susține pe deputatul Dan Vilceanu pentru funcția de ministru al Finanțelor. Cu inceputurile carierei politice in PSD, Dan Vilceanu a fost unul dintre oamenii care au ajuns in PNL prin absorbția vechiului PDL. In prezent, acesta este liderul PNL Gorj și unul dintre oamenii…

- Dan Vilceanu este omul cu trecut pesedist pe care Florin Cițu il vrea ministrul Finanțelor, insa Ludovic Orban dorește o negociere cu premierul. Orban este de acord ca premierul trebuie sa aleaga titularul de la Finanțe pentru ca intre cei doi trebuie sa fie ”o chimie și o incredere” și ii…

- Bogdan Chiritoiu a depus juramantul de investitura in functia de presedinte al Consiliului Concurentei, iar Dan-Virgil Pascu in cea de vicepresedinte al institutiei, intr-o ceremonie care a avut loc marti, 13 iulie, la Palatul Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis a declarat, in cadrul ceremoniei,…

- Bogdan Chiritoiu a depus, marti, juramantul de investitura in functia de presedinte al Consiliului Concurentei, iar Dan-Virgil Pascu in cea de vicepresedinte al institutiei, in prezenta sefului statului, Klaus Iohannis, intr-o ceremonie la Palatul Cotroceni. La ceremonie au participat si presedintii…

- Președintele PNL Ludovic Orban a anunțat joi ca nu a fost anunțat de catre premierul Florin Cițu ca il va remania pe ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. „Nu am fost anunțat de revocarea ministrului Finanțelor”, a spus Ludovic Orban. Potrivit informațiilor obținute pe surse de catre…