COVID: Incidenta scade usor in municipiul si judetul Constanta

Incidenta raspandirii virusului SARS CoV 2 in municipiul si judetul Constanta este sambata, 2 aprilie, in continua scadere.Astfel, conform Directiei de Sanatate Publica Judeteana Constanta, datele actualizate arata astazi o incidenta de 3.07 in municipiu, fata de ieri, cand autoritatile… [citeste mai departe]