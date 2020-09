Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul UDMR Mark Endre a reușit sa il surclaseze pe cel al PNL, Gabriel Toncean la Reghin,cu 1573 de voturi diferenta. Mark Endre a obtinut 6190 de voturi iar Gabriel Toncean 4617 voturi. Am votat azi pentru democrație, pentru competența, pentru cinste. Am votat pentru un oraș viabil, un oraș pentru…

- La alegerile locale care se vor desfașura in data de 27 septembrie 2020, PMP Mureș va avea candidați la funcția de primar in 32 din cele 102 unitați administrative-teritoriale ale județului. Va prezentam, in randurile de mai jos, lista candidaților PMP la funcția de primar in județul Mureș: Targu-Mureș:…

- Un medic din județul Dolj a murit din cauza coronavirusului. Anunțul a fost facut de medicul primar dr. Livia Davidescu din Craiova. ”Primul medic din Dolj care a plecat la ingeri. A pierdut lupta cu Covid-19. Dumnezeu sa o odihneasca in pace”, este anunțul postat de medicul primar. Grupul de Comunicare…

- Kristof Jozsef- Lorant se afla la cel de-al doilea mandat de primar al comunei Aluniș. Daca realizarile din primul mandat sunt deja istorie, ne-am oprit asupra celor din actualul mandat, prezentate in interviul urmator. Reporter: Sub ce auspicii a inceput actualul mandat? Kristof Lorant: Am inceput…

- Actualul primar al orașului Sarmașu, ing. Ioan Mocean (PNL), și-a anunțat intenția de a candida pentru un nou mandat la alegerile locale care vor fi organizate in data de 27 septembrie 2020. ”Candidez pentru un nou mandat de primar pentru considerentul ca dupa o experiența de 15 ani de inginer pe șantierele…

- La data de 19 iulie a.c., polițiștii Secției de Poliție Rurala nr.8 Petelea au oprit in trafic, pe raza comunei Ibanești, un autoturism condus de un barbat, de 29 de ani, din comuna Beica de Jos. In urma verificarilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul ca cel in cauza nu poseda permis de conducere…

- De data aceasta, prezenta declarata la urne e plauzibila datorita tensiunilor din societate, a incertitudinilor economice si a polarizarii politice. Conform sondajului IRSOP, Gabriela Firea este favorita cu 45%, in timp ce Nicușor Dan are doar 38%. Cultura confrontationala din politica romaneasca erodeaza…