Stiri pe aceeasi tema

- TVR a scos la concurs mai multe posturi de jurnalist, de cand Dan Tuturica a preluat conducerea Societații Romane de Televiziune. La ultima runda, au fost declarate admise doua jurnaliste cunoscute: Liliana Nastase, cea care a fost la B1 TV, și Liliana Mititelu, de la Realitatea PLUS, fosta chiar…

- TRASEUL PROIECTULUI DE LEGE INITIAT DE GUVERNUL CITU Proiectul de lege a fost initiat de Guvernul Citu, cu titulatura “Lege pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr, 39/2005 privind cinematografia”, scopul…

- Deputatul USR Iulian Bulai il invita pe Dan Turturica, președintele-director general al televiziunii publice, pentru o dezbatere in cadrul Comisiei de cultura a Camerei Deputaților pe tema incidentului de la Eurovision, unde rezultatul votului dat de juri

- Deputatul USR Iulian Bulai il cheama pe Dan Turturica, președintele-director general al televiziunii publice, pentru o dezbatere in cadrul Comisiei de cultura a Camerei Deputaților pe tema incidentului de la Eurovision, unde rezultatul votului dat de juriul romanesc a fost modificat. Fii la…

- Dan Turturica, președintele-director general al TVR, este chemat de USR in Parlament pentru o dezbatere pe tema incidentului de la Eurovision, unde rezultatul votului dat de juriul romanesc a fost modificat. Dezbaterea va avea loc in cadrul Comisiei de cultura a Camerei Deputaților. „Situația in care…

- Joe Biden și Ursula von der Leyen au anunțat vineri un task force pentru a sprijini Europa in eforturile de a concretiza independența de Rusia in ceea ce privește gazul și petrolul. Grupul de lucru va cauta alternative pentru gazul lichefiat cu scopul de a readuce dependența Europei de Rusia. SUA va…

- La sfarșitul anilor ʼ80 ai secolului trecut, o carte de popularizare a științei s-a vandut rapid in 700.000 de exemplare. Adica, 0,01 la suta din populația omenirii a citit ori a incercat sa citeasca aceasta carte. A fost un record istoric de vanzari in domeniul carților ce nu sunt considerate divertisment…

- „Ucraina face parte din familia europeana. Agresiunea lui Putin asupra Ucrainei este o agresiune asupra tuturor principiilor pe care le impartasim, este un atac la adresa democratiilor, a suveranitatii statelor, asupra libertatii unui popor de a-si alege destinul si de a-si construi viitorul. Modul…