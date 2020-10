Stiri pe aceeasi tema

- Primarul in functie al Sectorului 1, Dan Tudorache, considera ca "traseul" de pe "foaia de parcurs" cu care premierul vrea sa deconteze cheltuieli de la statul francez nu a ocolit Sectorul 1, care este condus de marti de "aliata PNL", Clotilde Armand."Colonia normala - nu stiu ce cheltuieli…

- ​Primarul ales al Sectorului 1, Clotilde Armand, anunța ca Romprest executa silit patru apartamente sociale și o cladire care apartine Consiliului Local și în care sunt copii cu dizabilitati pentru ca edilul înca în funcție Daniel Tudoracahe nu a mai platit din aprilie facturile catre…

- "Nu stiu, nu am vazut. Ceea ce stiu este ca un consilier liberal, candidat la Consiliu, a descoperit o tentativa de frauda are este anchetata in momentul de fata. De asemenea, stiu ca pe numaratoarea paralela facuta de noi, pe baza proceselor verbale incheiate la sectiile de votare, Clotilde Armand…

- Clotilde Armand a declarat ca au fost tentative de frauda a voturilor la sectorul 1 si cere anchetarea lui Daniel Tudorache. "Au fost tentative de frauda. Va promit ca nu vom lasa lucrurile așa. Vom cere ca primarul actual sa fie anchetat. Am invins. Vrem sa facem o primarie de sticla, unde…

- Primarul in funcție Dan Tudorache și susținatorii lui au ieșit miercuri in strada pentru a cere renumararea voturilor de la alegerile locale. Potrivit ultimelor date de la Biroul Electoral Central, diferenta dintre candidatul USR PLUS la Sectorul 1, Clotilde Armand si actualul primar,…

- Protest in Sectorul 1! Primarul in funcție Dan Tudorache și susținatorii lui au ieșit miercuri in strada pentru a cere renumararea voturilor de la alegerile locale. Asta dupa ce in urma numararii voturilor Tudorache a pierdut primaria Sectorului 1 in fața lui Clotilde Armand."Ieri s-au renumarat…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea, care a pierdut in fata candidatului dreptei Nicusor Dan cursa pentru un nou mandat, a declarat marti ca atat ea, cat si colegii sai de la sectoare, au fost afectati de campania negativa si total mincinoasa din online, precizand ca ea a facut campanie pozitiva, in care…

- "Clotilde Armand putea sa fie primarul sectorului 1 inca din 2016, din pacate, la numararea voturilor, lucrurile au iesit altfel decat in sondaje. De asta sectorul 1 a avut mult de suferit. Sectorul care are cele mai mari resurse e cel mai prost administrat din tot Bucurestiul. Aceasta situatie trebuie…